di LORENZO COLOMBO
Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Brusco dei Barbi 2024 Igt Toscana Rosso.
Concepito da Giovanni Colombini, nonno di Stefano Cinelli Colombini, nel lontano 1969 voleva essere allora, e lo è ancor’oggi, un vino da potersi bere giovane, però con anche una certa capacità d’invecchiare. Prodotto con Sangiovese più una piccola percentuale di altri vitigni a bacca rossa provenienti da un vigneto posto a 400 metri d’altitudine su suolo argilloso-galestroso, vinificazione ed affinamento avvengono in vasche d’acciaio.
Si presenta con un color tra il rubino ed il granato. Intenso al naso con le note tipiche del vitigno, frutta rossa che ricorda la ciliegia selvatica con accenni di noci fresche. Fresco ed asciutto al palato, con bella trama tannica che nuovamente ci ricorda le noci, vi ritroviamo un bel frutto, buona la sua persistenza con chiusura piacevolmente amaricante.
Nello shop aziendale il suo costo è di 8 euro mentre on-line si trova attorno ai 9 euro.
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