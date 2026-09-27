Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Bianco dei Poderi Maremma Toscana doc 2025 Poderi di Ghiaccioforte.

In una Maremma assolata che più assolata non si può, e che a volte pare compiacersi delle proprie contraddizioni, ho assaggiato questo Vermentino nato nella vigna dell’Aquilaia, tra Scansano e il sito archeologico del Ghiaccioforte. Una magnifica collina in una campagna ariosa e ruvida come il suolo argilloso-calcareo che la contraddistingue e che da quasi vent’anni accoglie anche viti di Sangiovese e Carignano, per una storia ampelografica che, avendo più spazio, sarebbe tutta da raccontare. L’ho ascoltata con interesse sorseggiando questo bianco fatto in acciaio, di un bell’oro dai riflessi metallici e un naso gentile, sobrio, di una varietalità misurata, capace di lasciare spazio a una coda di frutta matura e sbucciata. In bocca ha il medesimo impatto garbato e un’asciuttezza sapida che aleggia viva nel palato, agevolata dalla gradazione contenuta nei suoi 12,5°.

Si compra on line a meno di 11 euro.

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