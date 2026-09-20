di LUCIANO PIGNATARO

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Curiale 2024 Cirò Bianco doc Caparra&Siciliani.

Dici Cirò e pensi al grande rosso o agli splendidi rosati, rigorosamente da uva Gaglioppo. Tutti noi parliamo, ecco perché stavolta vi consiglio il Curiale un bianco da uve Greco bianco e Pecorello prodotto da Caparra&Siciliani, storica e radicata azienda del territorio. Siamo sulle rive dello Jonio, la magica combinazione delle due uve autoctone regala un profilo ben caratterizzato al vino, lavorato solamente in acciaio e messo in commercio la primavera successiva alla vendemmia. Io vi propongo il 2024 perché un po’ di bottiglia in più fa sempre bene: i profumi di frutta sono fusi a note minerali, la freschezza domina la beva e rivela la vocazione di questo vino ad abbinamenti di mare anche con pesci grassi o a piatti di vegetali. Insomma, una bella sorpresa a conferma che in questa regione si beve alla grande a prezzi più che abbordabili.

Prezzo: 10 euro dal sito aziendale

Caparraesiciliani.com

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