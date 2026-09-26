di STEFANO TESI

Bagnadore Franciacorta Riserva docg 2012 Barone Pizzini: annata difficile? Queste bollicine arrivano all’assaggio in stato di grazia e, di chiunque sia il merito, noi ne godiamo oltremodo.

Bagnadore è il top delle riserve aziendali di Barone Pizzini e quella che più di tutte rispecchia la filosofia della cantina guidata da Silvano Brescianini: prodotto solo nelle migliori annate con uve Chardonnay (60%) e Pinot Nero (40%) provenienti da un unico vigneto di nemmeno quattro ettari, su suoli ricchi di sostanza organica e lambiti dal bosco, con viti di oltre 20 anni, rappresenta da tempo un classico della produzione franciacortina.

Il vino passa otto mesi in barrique e otto in acciaio inox prima dell’assemblaggio e del lungo affinamento, senza alcun dosaggio, beneficiando della maniacale vocazione al biologico, alla biodiversità e alla salubrità della terra del produttore, pionieristicamente passato all’organic già nel 2001. Quello di Brescianini è del resto un impegno autentico, testimoniato anche dall’adesione nel 2014 Biopass (Biodiversità, Paesaggio, Ambiente, Suolo, Società), il progetto per la salvaguardia e l’incremento della biodiversità in viticoltura, realizzato dallo Studio Sata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università di Milano e con la Fondazione Mach di San Michele all’Adige “allo scopo – spiega lui – di misurare e valutare lo stato del terreno e quindi individuare gli strumenti per migliorare la sostenibilità della filiera”.

Sono argomenti importanti che non so fino a che punto c’entrino con la qualità organolettica finale di un vino e che non erano certamente in primo piano durante la degustazione, ma che tornavano carsicamente su mentre si assaggiava questo convincente Bagnadore Franciacorta Riserva docg 2012: figlio di un’annata un po’ calda e ritenuta difficile, a quasi quattordici anni di distanza si è rivelato in uno stato di grazia.

Di colore dorato scuro e intenso, dai bei riflessi metallici e un perlage fitto, preceduto da spuma vaporosa, al naso è profondissimo e si offre con una lama di freschezza che poi sfuma in un ventaglio misurato, progressivo di pietra focaia, scintille, olio minerale e sassi bagnati. La stessa freschezza torna al palato, con un impatto tattile gentile e cremoso e una lunga coda che cresce in ampiezza e complessità, a strati, culminando in durevoli note balsamiche e un retrogusto appagante, quasi compiacente.

In sintesi, una bevuta di grande eleganza e di grande sostanza che è andata oltre le pur elevate aspettative.

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