di LORENZO COLOMBO

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Provincia di Pavia IGP Barbera Vivace Magenga 2023 Monsupello.

Tra le oltre 30 etichette prodotte da quest’azienda di Torricella Verzate abbiamo scelto questa Barbera Vivace dalla spuma violacea ed evanescente che lascia spazio ad un vino dal color rubino luminoso di buona profondità. Discretamente intenso al naso esprime note vinose e sentori fruttati di more e ciliegie mature; alla bocca troviamo un’effervescenza cremosa, il vino è fresco, asciutto e succoso, vi ritroviamo un buon frutto, delicata la sua trama tannica e buona la vena acida, chiude con media persistenza su leggere e piacevoli note amaricanti.

Prezzo medio sul web 11,5 euro

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