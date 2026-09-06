di ROBERTO GIULIANI

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Valleé d’Aoste Pinot Noir 2021 Le Clocher.

Per darvi un’idea di cosa sia la Valle d’Aosta dal punto di vista viticolo, l’azienda di Danilo Charrère conta solo 4,5 ettari vitati suddivisi in ben 41 appezzamenti! Difficile trovare altri territori in Italia con una simile frammentazione.

Da quattro di questi, che sommati arrivano a malapena a 6000 mq, arriva questo Pinot Noir 2021 vinificato e maturato in acciaio, dai suggestivi profumi di viola, ciliegia, lampone, ribes e menta. Nitido e gradevolissimo al palato, con un tannino leggero ma fondamentale per dare carattere a un corpo dove la freschezza ha un ruolo prioritario. Solo 4000 bottiglie, ma si trova facilmente sul web, dove ha un prezzo variabile dagli 8,90 ai 12,50 euro.

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