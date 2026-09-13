di CARLO MACCHI

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Minaia Gavi docg 2025 Nicola Bergaglio.

Se esistesse un premio nazionale (forse anche internazionale) per il miglior vino venduto sotto i 12 euro non ho dubbi che lo vincerebbe a mani basse questo Gavi. Siamo di fronte non solo al miglior Gavi del 2025 ma ad uno dei miglior bianchi d’Italia e ad un’azienda fatta da Contadini con la “C” maiuscola che praticamente da sempre fanno un grande Gavi e lo vendono ad un prezzo ridicolmente basso. Più volte mi sono provato a dirgli di alzare il prezzo ma Gianlugi (il padre) e Diego ( il figlio) hanno gentilmente scosso la testa e proseguito con la loro politica e soprattutto con il loro modo di fare vino.

Siamo a Rovereto, frazione di Gavi, e il vigneto Minaia è “semplicemente” una vigna curata alla perfezione in un terreno molto adatto. Il resto lo fa la mano del produttore e la cantina, con fermentazioni, atipiche per il momento, attorno ai 20-22° che riescono a sviluppare aromi diversi dagli altri Gavi.

Per esempio nel 2025 intensi e fini profumi floreali affiancati da lievi note di erbe officinali. La bocca è estremamente sapida, con una struttura importante e una lunga chiusura. Un vino che ha stupito, sia nel 2025 che in altre annate, anche perché invecchia che è una bellezza.

Sul web lo trovate a 9.50 euro ma se vi venisse voglia di fare un salto in cantina potrete comprare uno dei migliori bianchi italiani (e non scherzo!) a meno di 7 euro.

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