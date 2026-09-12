di CARLO MACCHI

Barbaresco Martinenga 2008 Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy: da un’annata non passata alla storia, un vino che si è fatto valere anche con diciotto anni sul groppone e un’estate torrida.

Quando la “regola della casa” non guarda in faccia nessuno!

L’annata 2008 non è passata agli annali tra le migliori del nuovo secolo e i motivi sono stati diversi: si veniva dalla caldissima 2007 e l’inizio dell’anno e stato anch’esso caldo, non permettendo alle piante di riposare. Inoltre ci sono state piogge importanti per tutta la primavera, che sono proseguite per tutto giugno. Poi il classico caldo di luglio e agosto è stato interrotto ancora da alcune giornate di piogge leggere e solo da settembre c’è stato un lungo periodo soleggiato senza pioggia. Quindi un’annata che ha voluto “guardare in faccia” il produttore.

I Marchesi di Gresy sono un’azienda storica di Barbaresco e la vigna di Martinenga, è il loro fiore all’occhiello. Sono 12 ettari in cui vengono coltivati vari vitigni, tra cui naturalmente il Nebbiolo per l’omonimo Barbaresco.

Questo 2008 era da parecchio tempo in cantina ed è stato vittima della regola della casa che recita: “Chi viene invitato a cena deve prima di salire passare in cantina e scegliere quello che vuole”. Così Gianpaolo Giacomelli e Giovanni Solaroli sono arrivati con questa e altre bottiglie e mi sono ritrovato a stapparla sperando che il tappo non ci tradisse. In effetti era perfetto e tutto è andato bene: anche il caldo di questa tremenda estate che ci ha costretto a berlo ad una temperatura un po’ più alta del normale non ha inficiato il risultato finale.

Il colore era un rubino non molto intenso, classico del Nebbiolo e anche il naso, dove il legno era perfettamente amalgamato, parlava chiaramente la lingua dei vitigno con note floreali e balsamiche in prima fila. Bocca elegante, anche fresca, con una tannicità viva ma dolce che ha permesso al vino di accompagnare perfettamente un rustico ma gustoso spezzatino di manzo.

Un vino che sarebbe potuto andare avanti per molti anni ancora ma… la regola non risparmia nessuno!

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