di ANDREA PETRINI

Per la rubrica domenicale dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Monte del Frà Custoza DOC 2025

Sotto i 12 euro ci sono scelte che profumano di intelligenza e passione, come il Custoza Doc 2025 di Monte del Frà. Nato a sud-est del Garda, tra Sona e Sommacampagna, unisce l’anima di Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese e altri piccoli vitigni locali. Il vero punto di forza? Una piacevolezza di beva disarmante: un bianco fresco, corroborante, sapido e piacevolmente profumato, pensato per riempire il calice con spontaneità ed eleganza. È la dimostrazione perfetta di come un grande vino di territorio possa essere un acquisto intelligente, capace di regalarci il lusso della qualità quotidiana.

Prezzo medio sul web: 8 euro

Pubblicato in contemporanea su