Distico enocritico di Carlo Macchi su Costa Toscana Vermentino IGT 2020 Tuscanio Bulichella.

Siamo in Val di Cornia, terra di rossi, ma questo Vermentino fa capire quanto possa e potrà dare questo vitigno. Aromi intensi e fini, sapidità, corpo, freschezza e ottime possibilità di maturare almeno 8 anni. Inoltre non capita spesso un’etichetta così toccante e particolare, proprio come il vino che presenta.

Pubblicato in contemporanea su