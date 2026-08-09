di LUCIANO PIGNATARO

Susumaniello Rosato 2025 Salento igp Cantina Pliniana: da un’uva di solito messa in ombra dalla triade Negroamaro-Primitivo-Nero di Troia, un rosato versatile, lungo e nervoso, fatto con “leggera pressatura e via“.

Ho provato questo rosato sulla riva di Seiano, frazione di Vico Equense, grazie a Simona Natale che lo ha portato da bere in una spumeggiante serata al Le Axidie. Nasce dalla linea Centocontrade della Cantine Pliniana a Manduria, 400 soci che conferiscono le uve con una procedura tanto semplice quanto efficace, leggera pressatura e via.

Non è la prima volta che mi capita un rosato da Susumaniello, uva a bacca rossa decisamente prolifica, messa in ombra dalla triade Negroamaro-Primitivo-Nero di Troia che da sempre caratterizza la generosa Puglia. Anche il Susumaniello è generoso, talmente generoso da essere stato tenuto in diparte per molti anni. Mentre nella versione in rosso ci sono diverse interpretazioni, nel rosato vedo una linea comune fra i produttori, quella di un vino dal colore non carico, molto fresco e nervoso nella beva, lungo e piacevole. Ma soprattutto adatto a qualsiasi tipo di cibo come ho avuto modo di provare in questa serata in cui sono stati serviti piatti fusion nippo peruviani che a Napoli sono proposti da Urubamba a via Filangieri. Quanto costa? 11,5 euro.

www.cantinepliniana.it

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