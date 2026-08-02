di CARLO MACCHI

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Cremant de Loire Brut, Philippe De Charmille

Il Cremant de Loire (uno degli otto Cremant che si possono produrre in Francia in zone fuori dalla Champagne) nasce, lungo la Valle della Loira, nelle regioni di Anjou, Saumur e Touraine. E’ uno spumante metodo classico, normalmente con un periodo abbastanza breve di permanenza sui lieviti (tra 12 e 20 mesi) e quasi sempre è composto da Chenin blanc e Chardonnay.

Questa presentazione generale calza a pennello anche per il nostro vino di oggi che nasce da un negociant con uve appunto 80% di Chenin blanc e 20% Chardonnay.

Le sue caratteristiche principali sono una bella freschezza sia al naso, dove note floreali si intersecano a sentori agrumati con il limone che predomina, sia al palato dove accanto alla classica brillantezza acida del territorio troviamo una bollicina fine e rotonda, certo aiutata da qualche grammo di zucchero residuo.

A questo punto di solito parliamo del prezzo e proprio per questo voglio prima raccontarvi una piccola storia: il vino che ho assaggiato per voi proviene da una magnum acquistata nella catena Ipertosano, famosa per avere una importante selezione di vini italiani e esteri, anche in magnum. L’ho pagato 17.20 e solo dopo averlo assaggiato e constatato l’ottimo rapporto qualità/prezzo sono andato a cercare il prezzo della bottiglia da 0,75 che di media è 11.60 euro.

Quindi rientra per il rotto della cuffia nella nostra rubrica, ma io vi consiglio più che comprarlo su internet di fare un salto in uno dei supermercati Ipertosano, perché volete mettere la soddisfazione che dà aprire una magnum di spumante pagata poco più di 17 Euro?

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