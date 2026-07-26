di ANDREA PETRINI

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Montefalco Grechetto DOC 2025 Antonelli.

Il Grechetto sconta spesso un ingiusto pregiudizio, eppure Antonelli – custode dal 1883 di colline spettacolari a Montefalco – dimostra il contrario. Il suo Grechetto 2025 è un asso nella manica pazzesco per la cucina italiana, capace di svoltare la cena dai primi saporiti ai piatti di mare.

Profuma di fiori gialli e di pesca bianca matura, ma è in bocca che fa scattare la scintilla: parte dritto e tagliente per poi riempirti il palato con una consistenza quasi polposa. Chiude pulito, lasciando una scia salina che ti chiama subito un altro sorso. Un bianco fiero, vivo, da bere a secchi.

Prezzo medio sul web: 9,50 euro

Pubblicato in contemporanea su