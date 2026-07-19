di LORENZO COLOMBO

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Soave Terralunga 2025 Vicentini Agostino.

Etichetta prodotta dalla Cantina Vicentini da oltre 25 anni, frutto di un blend tra Garganega e – in misura minore – Trebbiano di Soave da vigneti situati a Colognola al Colle.

Di colore paglierino con leggeri riflessi oro-verde. Buona l’intensità olfattiva, cogliamo sentori d’erbe officinali fresche, accenni d’agrumi, di frutta a polpa bianca e di mandorle. Fresco al palato, sapido, agrumato, di media struttura, con un bel frutto e leggere e piacevoli note mandorlate sul fin di bocca.

Due altre cose abbiamo apprezzato al di là della qualità del vino, l’utilizzo del tappo a vite e l’etichetta che, seppur leggermente infantile, ci è piaciuta molto.

Prezzo sul web: 9,5 euro.

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