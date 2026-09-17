Non c’è dubbio che le notizie, quando ci sono, vadano date subito, possibilmente prima della concorrenza e senza prendere “buchi”.
Ciò che invece è impossibile è dare notizia dei fatti prima che essi accadano, salvo forse annunciarli se già si sa che accadranno. Ma non la chiamerei informazione.
Fanno perciò tenerezza gli appelli degli uffici stampa che, settimane prima dell’evento che seguono, ti chiedono di inviare loro, scopo rilancio, gli articoli che avresti “già” scritto. Articoli su che? Scritti con la sfera di cristallo?
Ah, questa smania di comunicazione social per tacitare committenti stolti…