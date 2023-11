Distico enocritico di Carlo Macchi su Oriana 2020 Toscana IGT Podere la Cappella

Accattivante e un po’ opulento come l’etichetta di Manzi, questo Vermentino colpisce per la rotonda potenza e per il fatto che nasce in Chianti Classico, dove il vitigno non è di casa. Natascia Rossini mi assicura però che se lo fa assaggiare lo vende, sempre. Non ne dubito perché è proprio buono!

