Distico enocritico di Stefano Tesi su Vigna Cafaggio Bianco Toscano 2019, Toscana Igt, Podere La Madia

E’ un lustro che assaggiai per la prima volta questo vino bio da Malvasia bianca lunga ritrovata in una vigna del 1945. Ed è passato un lustro da quando Carlo Crocchini è mancato. Riassaggiarlo è stata un’emozione doppia. E una doppia conferma: da passarci ore, bicchiere in mano. Bravi Lucia e Giacomo.

