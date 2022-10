Distico enocritico di Roberto Giuliani su Cerasuolo d’Abruzzo 2021 Strappelli

A Torano Nuovo (TE), Guido Strappelli coltiva in bio 12 ettari di vite. Il suo Cerasuolo strappa l’applauso per il bellissimo gioco di piccoli frutti rossi che invadono i sensi al naso e al gusto, ha slanci floreali; un sorso tira l’altro in modo davvero pericoloso, finale perfetto e non amaricante.

