Distico enocritico di Luciano Pignataro su Eleuteria 2019 Tenuta del Travale

Nerello Mascalese in Calabria? Oh yeah! Nelle due etichette della piccola Tenuta del Travale sulla Sila, a Rovito. In una con il Nerello Cappuccio, qua da solo. Eleganza, finezza, carattere. Un vero fuoriclasse indimenticabile.

www.tenutadeltravale.it

