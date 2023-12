di CARLO MACCHI

Morellino di Scansano 1999 Podere 414: un vino incredibile, che alla cieca parrebbe un Brunello e che mi ha insegnato come, per valutare, bisogna aspettare, perchè il tempo è galantuomo.

Il podere dell’Ente Maremma 414 è uno dei tanti che l’ente creò nel 1960, dividendo giganteschi latifondi e affidandoli ad “assegnatari”, cioè a famiglie contadine provenienti da ogni parte d’Italia. Erano terreni praticamente vergini dal punto di vista agricolo ma non certo facili da coltivare.

Dopo quasi quarant’anni, nel 1998, Simone Castelli, figlio d’arte di Maurizio, uno degli enologi che hanno fatto la storia della Toscana enoica sin dagli anni ’80 del secolo scorso, acquistò questo podere e iniziò a fare vino.

Non era facile coltivarlo nel 1960, ma anche nel 1998 non era certo una passeggiata. Sin dall’inizio Simone puntò sul Sangiovese e, magari sotto l’influsso di quegli anni, produsse dei vini forse un po’ troppo legati alla concentrazione e all’uso del legno. Piano piano ha affinato le sue proposte, anche se i Morellino di Podere 414 sono sempre austeramente importanti.

I vini dei suoi inizi erano indubbiamente un po’ eccessivi, almeno così li valutai allora. Però il tempo da una parte è galantuomo ma dall’altra prima o poi ti presenta il conto.

Questo “conto” per me è arrivato durante una visita estiva a Simone quand , oltre a tutti i vini adesso in commercio ha aperto una bottiglia di 1999: così il tempo si è dimostrato galantuomo, ma per Simone.

Certe volte i Sangiovese (questo con un piccolo tocco di Ciliegiolo) mi lasciano di stucco sin dal naso. E’ stato il caso di questo grande vino, che unisce ancora del frutto rosso al cioccolato e a sentori di terra e sottobosco, il tutto con un’intensità incredibile. In bocca ha potenza ancora da vendere ma ben distribuita, con accanto freschezza e sapidità. I tannini sono grossi e grassi, dolci e quasi “pesanti”, portando il vino ad un notevole allungo.

Sfido chiunque ad assaggiarlo bendato e a non pensare ad un grande Brunello di Montalcino, invece è un grandissimo Morellino di Scansano, sicuramente uno dei più buoni assaggiati in vita mia.

Complimenti Simone, la lezione che ho imparato, ma che difficilmente metterò in pratica adesso vista la mia età, è che per valutare un vino devo aspettare almeno 20 anni, meglio se un po’ di più.

