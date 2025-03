Distico enocritico di Roberto Giuliani su Susumaniello Susco 2021 Salento IGP San Marzano

Siamo nel cuore del Primitivo di Manduria, ma è il poco produttivo Susumaniello che si erge autore in questo vino di Cantine San Marzano: mi ha colpito per gli accenti floreali, per il perfetto controllo del legno americano, per la beva trascinante, ti riempie la bocca di frutto, succoso, esaltante.

Pubblicato in contemporanea su