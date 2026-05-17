di CARLO MACCHI

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Remì Custoza Superiore DOC 2023 Le Muraglie.

Il Custoza non è un vino, è un caso: tra le denominazioni bianche rigorosamente da monovitigno è quella che usa uno storico blend. Confina con vini piacioni, rotondi e di grande successo, ma i Custoza sono fini e eleganti. Un vino così controcorrente va conosciuto. Come va conosciuta Le Muraglie, l’azienda di Valeggio sul Mincio che produce il Custoza Superiore Remì, un blend di Garganega, Trebbiano, Trebbianello e Manzoni Bianco. Vino pieno, piacevole, con fini note di fiori, di erbe officinali e un tocco di legno. Proposto ad un prezzo così conveniente che stimola sia la visita che l’acquisto.

Prezzo medio 11 euro.

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