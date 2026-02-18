Per celebrare i vent’anni dalla nascita di Winesurf, la rivista-guida on line, Carlo Macchi riorganizza l’Enocup, la tenzone per gli enoappassionati. Iscrizioni entro il 15 marzo e appuntamento a Rocca delle Macie il 9 maggio.
Per festeggiare i 20 anni di Winesurf, ci scrive Macchi, abbiamo pensato di riproporre Enocup, il campionato di degustazione e cultura del vino giocato a squadre (da 2 a 4 persone) e nell’arco di 120 minuti.
La tenzone consiste in:
1.Rispondere a 10 domande sul mondo del vino
2.Degustare 6 vini italiani anonimizzati, rispondendo ad alcune domande su di loro.
Un modo piacevole di passare un sabato in Toscana, in un luogo molto bello.
Gli appassionati, i sommelier, chi vive nel mondo del vino o anche i semplici curiosi avranno l’occasione di mettersi alla prova e di vincere grandi, per un montepremi complessivo del valore di migliaia di euro.
Enocup si svolgerà sabato 9 maggio 2026 presso l’azienda Rocca delle Macie, Località Le Macie 45, Castellina in Chianti.
La partecipazione è gratuita per gli abbonati al Club Winesurf e per chi ancora non fosse socio si può iscrivere facilmente a questo link . Il termine ultimo di iscrizione è il 15 marzo!
Qui i link completi al regolamento, ai premi e al modulo di iscrizione. Comunque potete trovare il regolamento anche qua sotto. Per qualsiasi chiarimento: redazione@winesurf.it.
REGOLAMENTO ENOCUP
- La partecipazione è gratuita per gli abbonati al Club Winesurf.
- Ogni concorrente, sia al momento dell’iscrizione che della gara dovrà essere in regola con l’iscrizione al Club Winesurf. Per iscriversi al Club Winesurf e avere tutti i vantaggi relativi, poter quindi accedere a più di 5000 degustazioni annue e ad articoli, interviste, sondaggi esclusivi, cliccare qui.
- La prova di cultura generale sarà composta da dieci domande che potranno toccare qualsiasi argomento del mondo del vino mondiale, ognuna posta da un giornalista e/o personaggio importante del mondo del vino (naturalmente ogni Giovane Promettente ne proporrà una). Ogni risposta esatta varrà alla squadra 15 punti.
- La prova di degustazione si svolgerà con l’assaggio di sei vini italiani e per ogni vino si dovrà rispondere a 5 domande: Ogni risposta esatta alle prime 4 domande varrà 10 punti alla squadra, la quinta domanda, evidenziata in rosso, varrà 100 punti.
- Per rispondere alle domande, sia di cultura generale che sui 6 vini le squadre avranno a disposizione 120 minuti.
- La gara inizierà alle 9.30 del 9 maggio, ma le squadre dovranno presentarsi a Rocca delle Macie entro le 9.30 per le registrazioni e la presentazione ufficiale dell’evento.
- Al momento dell’ingresso nella sala dove si svolgerà il campionato le squadre dovranno riporre nell’apposito contenitore sul loro tavolo i telefoni cellulari spenti e qualsiasi altro sistema di comunicazione con l’esterno. Il contenitore verrà sigillato da un addetto ma rimarrà sul tavolo.
- Chiunque, durante i 120 minuti della prova e comunque prima della consegna delle risposte, utilizzi mezzi elettronici di qualsiasi tipo per comunicare con l’esterno verrà immediatamente squalificato assieme alla sua squadra.
- La giuria formata da giornalisti e personaggi del settore valuterà le risposte e stilerà la classifica finale.
- Il giudizio della giuria è insindacabile. Con l’iscrizione a Enocup si accettano tutti i punti suddetti
1° Premio: per ogni membro della squadra 30 bottiglie di vini di grandi denominazioni (Brunello di Montalcino, Barolo, Barbaresco, Chianti Classico, etc) selezionati tra gli assaggi della guida Winesurf, quindi tra i migliori vini italiani.
2° Premio: per ogni membro della squadra 18 bottiglie di vini di grandi denominazioni (Brunello di Montalcino, Barolo, Barbaresco, Chianti Classico, etc) selezionati tra gli assaggi della guida Winesurf, quindi tra i migliori vini italiani.
3° Premio: per ogni membro della squadra 12 bottiglie di vini di grandi denominazioni (Brunello di Montalcino, Barolo, Barbaresco, Chianti Classico, etc) selezionati tra gli assaggi della guida Winesurf, quindi tra i migliori vini italiani.
Dal 4° al 10° classificato: premi di consolazione da quantificare.
Nei prossimi mesi potranno aggiungersi anche altri premi.
La premiazione avverrà, a Rocca delle Macie, nel pomeriggio del 9 Maggio.