Per celebrare i vent’anni dalla nascita di Winesurf, la rivista-guida on line, Carlo Macchi riorganizza l’Enocup, la tenzone per gli enoappassionati. Iscrizioni entro il 15 marzo e appuntamento a Rocca delle Macie il 9 maggio.

Per festeggiare i 20 anni di Winesurf, ci scrive Macchi, abbiamo pensato di riproporre Enocup, il campionato di degustazione e cultura del vino giocato a squadre (da 2 a 4 persone) e nell’arco di 120 minuti.

La tenzone consiste in:

1.Rispondere a 10 domande sul mondo del vino

2.Degustare 6 vini italiani anonimizzati, rispondendo ad alcune domande su di loro.

Un modo piacevole di passare un sabato in Toscana, in un luogo molto bello.

Gli appassionati, i sommelier, chi vive nel mondo del vino o anche i semplici curiosi avranno l’occasione di mettersi alla prova e di vincere grandi, per un montepremi complessivo del valore di migliaia di euro.

Enocup si svolgerà sabato 9 maggio 2026 presso l’azienda Rocca delle Macie, Località Le Macie 45, Castellina in Chianti.

La partecipazione è gratuita per gli abbonati al Club Winesurf e per chi ancora non fosse socio si può iscrivere facilmente a questo link . Il termine ultimo di iscrizione è il 15 marzo!

Qui i link completi al regolamento, ai premi e al modulo di iscrizione. Comunque potete trovare il regolamento anche qua sotto. Per qualsiasi chiarimento: redazione@winesurf.it.

REGOLAMENTO ENOCUP

La partecipazione è gratuita per gli abbonati al Club Winesurf. Ogni concorrente, sia al momento dell’iscrizione che della gara dovrà essere in regola con l’iscrizione al Club Winesurf . Per iscriversi al Club Winesurf e avere tutti i vantaggi relativi, poter quindi accedere a più di 5000 degustazioni annue e ad articoli, interviste, sondaggi esclusivi, cliccare qui . La prova di cultura generale sarà composta da dieci domande che potranno toccare qualsiasi argomento del mondo del vino mondiale, ognuna posta da un giornalista e/o personaggio importante del mondo del vino (naturalmente ogni Giovane Promettente ne proporrà una). Ogni risposta esatta varrà alla squadra 15 punti. La prova di degustazione si svolgerà con l’assaggio di sei vini italiani e per ogni vino si dovrà rispondere a 5 domande: Ogni risposta esatta alle prime 4 domande varrà 10 punti alla squadra, la quinta domanda, evidenziata in rosso, varrà 100 punti. Per rispondere alle domande, sia di cultura generale che sui 6 vini le squadre avranno a disposizione 120 minuti. La gara inizierà alle 9.30 del 9 maggio, ma le squadre dovranno presentarsi a Rocca delle Macie entro le 9.30 per le registrazioni e la presentazione ufficiale dell’evento. Al momento dell’ingresso nella sala dove si svolgerà il campionato le squadre dovranno riporre nell’apposito contenitore sul loro tavolo i telefoni cellulari spenti e qualsiasi altro sistema di comunicazione con l’esterno. Il contenitore verrà sigillato da un addetto ma rimarrà sul tavolo. Chiunque, durante i 120 minuti della prova e comunque prima della consegna delle risposte, utilizzi mezzi elettronici di qualsiasi tipo per comunicare con l’esterno verrà immediatamente squalificato assieme alla sua squadra. La giuria formata da giornalisti e personaggi del settore valuterà le risposte e stilerà la classifica finale. Il giudizio della giuria è insindacabile. Con l’iscrizione a Enocup si accettano tutti i punti suddetti

1° Premio: per ogni membro della squadra 30 bottiglie di vini di grandi denominazioni (Brunello di Montalcino, Barolo, Barbaresco, Chianti Classico, etc) selezionati tra gli assaggi della guida Winesurf, quindi tra i migliori vini italiani.

2° Premio: per ogni membro della squadra 18 bottiglie di vini di grandi denominazioni (Brunello di Montalcino, Barolo, Barbaresco, Chianti Classico, etc) selezionati tra gli assaggi della guida Winesurf, quindi tra i migliori vini italiani.

3° Premio: per ogni membro della squadra 12 bottiglie di vini di grandi denominazioni (Brunello di Montalcino, Barolo, Barbaresco, Chianti Classico, etc) selezionati tra gli assaggi della guida Winesurf, quindi tra i migliori vini italiani.

Dal 4° al 10° classificato: premi di consolazione da quantificare.

Nei prossimi mesi potranno aggiungersi anche altri premi.

La premiazione avverrà, a Rocca delle Macie, nel pomeriggio del 9 Maggio.