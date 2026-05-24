Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: XIV Aglianico Campania Igp 2024 Mier Vini.
Un Aglianico prodotto da chi poppava Aglianico. E’ il XIV, nome scelto dalla passione per la cabala che vede questo numero ripetersi in più di una occasione, a cominciare dai 14 filari da cui nasce a Taurasi. Lo propone Giacomo Pastore, scout taurasino e profondo conoscitore di questo vitigno presente nel catalogo della cantina realizzata con la moglie Flora Tranfaglia Mier Vini. Un rosso fresco, solo acciaio, 4000 mila bottiglie da bere sui robusti piatti della tradizione irpina. Da stappare subito, senza rimpianti, sulla maccaronara al sugo o sui mugliatielli di agnello, in allegria insieme agli amici.
Prezzo medio 11 euro.
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