di ROBERTO GIULIANI

Kurni 1997 Oasi degli Angeli: un quarto di secolo senza cedimenti eancora parecchia vita davanti…

Se c’è un vino che per longevità può competere con i più blasonati al mondo, questo è sicuramente il Kurni di Marco Casolanetti ed Eleonora Rossi in quel di Cupra Marittima (AP).

La ragione è molto semplice: quando negli anni ’90 in Toscana stavano spopolando i supertuscans, era già evidente che enomondo stava cambiando radicalmente, spuntavano iniziative e idee del tutto nuove rispetto a ciò a cui eravamo abituati. Così non deve stupirci se Marco ed Eleonora, visto il luogo incantato, i suoli poveri, le condizioni complesse ma stimolanti che avevano di fronte, decisero di fare qualcosa che, almeno in quel territorio marchigiano, nessuno aveva mai fatto prima. Così il loro primo Montepulciano è nato in una vigna ad alberello, su suolo sabbioso e sassoso, con una fittezza d’impianto elevatissima e una resa di soli 20 quintali a ettaro. Infatti questa prima annata era di sole 2.500 bottiglie. Una chicca, un vino di 15° in un’annata sì calda, ma certamente non come le successive 2003 o 2017 e quelle a cui ormai siamo abituati oggi, segno quindi di un metodo di lavoro in vigna e cantina che puntava a una concentrazione e potenza notevoli.

Ma la cosa che davvero impressiona, oltre a un’intensità espressiva che ha pochi eguali, è la stupefacente capacità di invecchiamento.

Stappata questa 1997, prima annata in assoluto, ne ho avuto piena conferma: mai e poi mai potresti pensare che ha 25 anni di vita, già dal colore ancora rubino cupo, appena segnato all’unghia da una sfumatura granata, ma soprattutto accostato al naso. Dove normalmente trovi una terziarietà spiccata (anche se hai davanti un Barolo Riserva), note di funghi secchi, goudron ecc., qui è ancora il frutto a dominare la scena, in confettura certo, ma per nulla surmaturo, è un vino assolutamente vivo e quasi fermo nel tempo, bisogna scavare a lungo per trovare tracce evolutive più decise, ma sono solo tracce, appunto. Vincono le note di ginepro, spezie fini, cacao, sottobosco appena accennato e una finezza d’insieme davvero invidiabile.

All’assaggio è perfettamente in linea, con una freschezza che non ha cedimenti e una succosità che avvolge i sensi, persistenza lunghissima e alcol perfettamente integrato. Forse oggi non è il vino che tutti cercherebbero a tavola, si va verso tipologie più leggiadre, meno intense, ma onestamente questo 25 anni li ha superati alla grande, non so quanti potranno vantare lo stesso potenziale.

Pubblicato in contemporanea su