di ROBERTO GIULIANI

Cerviolo Rosso 1997 San Fabiano Calcinaia: figlio di una delle tante e un po’ finte “annate del secolo” di quell’epoca, dopo 25 anni è pronto per essere bevuto con soddisfazione.

Gli anni ’90 sembrano così lontani, allora i supertuscan avevano messo in ombra gli altri vini della regione, soprattutto perché spuntavano prezzi inimmaginabili. A quel tempo c’era l’imbarazzo della scelta, la strada aperta da Tignanello, Sassicaia, Ornellaia, trovava sempre più compagni d’avventura, tanto che si scherzava sulle desinenze in “aia”, “ello”, “eto” che fioccavano ogni anno in zone assai diverse della Toscana.

Uno di questi era sicuramente il Cerviolo Rosso di San Fabiano Calcinaia in quel di Castellina in Chianti, allora composto da Sangiovese, Cabernet sauvignon e Merlot, oggi proposto col Petit verdot al posto del Sangiovese: più internazionale di così è impossibile.

Anche il prezzo è cambiato, allora lo trovavi in enoteca attorno alle 40mila lire, oggi la 2014 costa 25 euro acquistata in azienda, un prezzo correttissimo.

Nella mia cantina era rimasto questo 1997 (online si trova a circa 60 euro), dove il Sangiovese era ancora il vitigno principale, 18 mesi in barrique.

Sorprendente la tenuta del tappo in sughero, sarebbe potuto andare avanti per altri vent’anni, segno che allora si trovavano ancora quelli di qualità elevata.

Ma veniamo al vino, figlio di una delle tante “annate del secolo” di quei tempi: non era vero ma certamente faceva gioco in un momento in cui queste tipologie andavano a ruba, soprattutto all’estero: a caval comprato si guarda in bocca e pure da tutte le altre parti!

Dunque… il colore emana una buona luce, è un granato non concentrato con leggero cedimento all’unghia; beh, facciamolo respirare diamine, è stato chiuso in bottiglia per quasi 25 anni! Dicevamo… prugna cotta (poi però si rinfresca), funghi, sottobosco, tabacco, leggero cuoio, felce, una punta di rabarbaro, legno di liquirizia, tracce ferrose, ematiche. Terziario, ovviamente, ma in continuo movimento, vivo. Al palato emerge un frutto dolce, inatteso, c’è una rotondità notevole ma la freschezza dice ancora la sua evitando scivoloni stucchevoli, il tannino manco a dirlo si è fuso perfettamente; non è un vino che possa dare ancora in futuro, non direi proprio, al momento però è integro e ha una bevibilità considerevole, grazie a una struttura non massiccia e a un’acidità confortante. Non aspetterei ancora, infatti entro domani sarà già finito.

