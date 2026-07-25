SANTA TÉRESA Stefano Tesi25 Luglio 2026colpi d ascia0 Comments0 views Ho appena appreso da una mentecatta che in tv si occupa di cucina che la celebre santa era originaria della città di Avíla. Che Dio la malèdica (la collega). Condividi:CondivisioneFai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Correlati