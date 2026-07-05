di LUCIANO PIGNATARO

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Kreos Negroamaro rosato Salento igt 2024 Castello Monaci.

In questa rubrica non poteva mancare un rosato. E quando entriamo in questa tipologia per molti versi ancora in cerca di autore in Italia non possiamo che usare il Negroamaro come stazione di partenza. Siamo a Salice Salentino, riferimento in questo territorio battuto dai venti dei due mari e l’idea per questa estate calda e torrida è quella di bere un bicchiere di Kreos della Castello Monaci che vanta oltre 200 ettari ed è parte interante del mondo Giv. Anche per il rosato la nostra raccomandazione è aspettare almeno un anno prima di stapparlo. Proverete piacevoli sensazioni di frutta, fragole soprattutto. Ma quello che è assolutamente gratificante è il sorso: sapido con un finale piacevolmente amaro, soprattutto freschissimo e pimpante. Il Kreos è l’unico rosato aziendale e lo consigliamo su tutto quello che mangerete nei prossimi due mesi.

Prezzo ufficiale dal sito aziendale: 11,2 euro

www.castellomonaci.com

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