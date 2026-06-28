di CARLO MACCHI

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Dolcetto d’Alba 2025 Giacosa Fratelli.

Se esiste un vino a cui tutti noi dobbiamo chiedere scusa questo è il Dolcetto! Fino a cinquanta anni fa era il vino di Langa più bevuto e ricercato, tanto che a chi veniva a comprare il Dolcetto in damigiana tanti produttori regalavano una bottiglia di Barolo, che tanto non si vendeva.

Poi è cambiato tutto e il mondo del vino di qualità non solo ha dimenticato il Dolcetto ma gli ha fatto di peggio, lo ha trasformato nel vino che non era mai stato e non voleva essere: uno pseudo Barolo, iperconcentrato, tannico, magari torturato da barrique nuove. Un vino spesso imbevibile che ha portato il vitigno ancor più nelle retrovie dei vini di Langa.

Per questo per la rubrica MenododiciIGP, cioè vini buonissimi che costano meno di 12 euro vi propongo un Dolcetto che incarna l’anima semplice ma profonda, verace di questo vino: il Dolcetto d’Alba 2025 dei Fratelli Giacosa. Solo profumi classici e intensi di frutta di bosco e fini sensazioni speziate, bocca fresca, elegante, di assoluta piacevolezza e bevibilità. Una bottiglia che vuole solo dar piacere a chi la beve, anche lasciandogli il portafoglio praticamente intatto, dato che costa meno di 8 euro.

Prezzo medio del vino sul web: 7,50 euro

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