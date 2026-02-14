di ROBERTO GIULIANI

Soldati La Scolca D’Antan Brut Millesimato 2003 La Scolca: bollicina di pura emozione che dopo 23 anni sostiene il corpo di un vino voluttuoso e ammaliante.

“Che ti bevi per il compleanno? Vai sul Nebbiolo che a te piace tanto?“. Questo mi chiedevano alcuni amici che sanno come il vino sia uno degli elementi che accompagnano la mia vita da quando avevo la maggiore età.

In verità, fino a che non mi sono trovato a cena fuori, non ci ho pensato. Avrei potuto stappare una delle tante bottiglie che ho in cantina, ma non avrei avuto sorprese; andare al ristorante era un’ottima soluzione per assaggiare qualcosa che non ho. Così è stato, appena ho visto il D’Antan di La Scolca, classe 2003, non ho avuto dubbi, era quello che volevo.

Per quanto mi riguarda, il Gavi con la “G” maiuscola è quello, non mi ha mai deluso, uno spumante di livello alto, altissimo direi, che potrebbe ben figurare in qualsiasi confronto.

Del resto è dal 1919 che questa straordinaria azienda promuove con orgoglio l’uva “Cortese”, oggi alla quarta generazione con Chiara Soldati, “Cavaliere del lavoro”, il D’Antan Metodo Classico è l’emblema della loro storia, 10 anni sui lieviti autoctoni, selezionati con cura, capace di sfidare il tempo dimostrando ancora una volta che nel nostro Paese si possono fare grandissimi vini da invecchiamento da uve bianche.

Il 2003 è pura emozione, le sue note di miele di castagno, composta di pompelmo, fichi secchi, zafferano, scorza d’agrumi, cioccolato, testimoniano una profondità espressiva che tocca i sensi più reconditi. Testimonianza di una maturità che non è vecchiaia ma splendore, eleganza, racconto, amplesso, compiutezza, bellezza non ostentata ma rivelata ai fortunati che l’abbracceranno.

Una carbonica che, 23 anni dopo, non sembra essersi stancata, è lì a sostenere un corpo voluttuoso che, è il caso di dirlo, non ha bisogno necessariamente del cibo per esserne ammaliati. I sorsi si succedono senza sentirne mai la sazietà, anzi, ogni volta è un nuovo tassello da aggiungere, una nuova emozione; non potevo fare scelta migliore, rigorosamente condivisa con la persona a me più cara, Laura.

Pubblicato in contemporanea su