Chiedo per un amico a cui però urge di capire: qual è il senso di scrivere sui social in quasi diretta ciò che in diretta la cronaca ha già strapubblicato? Tipo il risultato di una gara alle Olimpiadi. Capisco il commento, anche breve, di gioia o di delusione, o tecnico. Ma ad esempio scrivere su FB, 10 minuti dopo che il mondo ha assistito in mondovisione alla gara e dopo che tutti i media l’hanno già annunciato nei titoli, “La Brignone medaglia d’oro in superg!!!” ha una logica? Oltre all’uso del triplice esclamativo, intendo.