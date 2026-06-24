Premetto che ho una cassetta delle lettere assai capace con bocca altrettanto capace, in grado di ricevere plichi di 40 cm di larghezza e 8 di altezza.

Detto questo: driiiin! Mi suona il cellulare.

Io: pronto?

Lui: sono il postino (nb, senza nè buongiorno nè altro).

Io: dica.

Lui: ho un pacco per lei.

Io: bene, ma perchè mi chiama?

Lui: mi hanno lasciato il numero.

Io: ma in casa non c’è nessuno?

Lui: boh…

Io: come boh…lo ha suonato il campanello?

Lui: no.

Io: lo suoni, in casa c’è mia moglie.

Lui riattacca senza nè rispondere nè salutare.

Rientro e trovo una busta formato A4 per terra davanti al cancello, proprio sotto la buca delle lettere.

Non ha suonato. Nemmeno ha pensato di mettere il pacco, anzi l’assai più agile busta nella cassetta che aveva davanti al naso.

Però mi ha telefonato…