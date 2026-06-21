di ROBERTO GIULIANI

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Scicchèria Toscana Rosso IGT 2024 Borgo Tollena.

La Vernaccia è il vino simbolo di San Gimignano, giustissimo perché rappresenta la prima DOCG di un vino bianco italiano, caratteristico di quel territorio. Però si fanno anche vini rossi: San Gimignano DOC, Chianti Colli Senesi DOCG e vini IGT. Spesso sono molto buoni e di ottima bevibilità, ma schiacciati dai vicini Brunello di Montalcino, Chianti Classico e Nobile di Montepulciano. Il rosso Scicchèria, Sangiovese, Canaiolo e un po’ di Trebbiano, è semplicemente una goduria. Rubino bellissimo, naso di ciliegia e lampone, ma anche viola, melagrana. Bocca succosa, fresca e pimpante.

Prezzo medio sul web: 10 euro

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