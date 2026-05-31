di STEFANO TESI

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Settesoli Rosso Terre Siciliane Igt.

Nel corso dei miei ricorrenti raid tra gli scaffali della gdo alla ricerca, talvolta autolesionistica e talaltra fortunata, di vini a poco prezzo da sperimentare tanto per il gusto di farlo e da provare senza problemi, credo di non aver mai trovato, finora almeno, una bottiglia col rapporto qualità/prezzo migliore di questo: un rosso fresco, agile, dissetante, con un bel profumo fragrante e un giusto corpo, da stappare in allegria tanto coi piatti invernali che, meglio se appena rinfrescato, colle pietanze estive. Nella sua categoria, un ottimo acquisto.

Prezzo medio 3,5 euro.

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