di ROBERTO GIULIANI

Ghemme dei Mazzoni Magnum 2010 Tiziano Mazzoni: profumi affascinanti, progressione olfattiva, sorso cremoso, tannino vellutato, persistenza infinita. Inutile fagli fare altra strada.

Il Nebbiolo in Alto Piemonte – qui siamo a Cavaglio d’Agogna, nelle Colline Novaresi – parla un linguaggio proprio, dove l’eleganza regna sovrana. Tiziano Mazzoni proviene da una famiglia che in questo comune risiede da ben sette secoli, ma solo alla fine degli anni ’90 ha intrapreso la strada di produrre vino in proprio. Chi lo conosce sa che è persona schiva ma, una volta entrati in amicizia, diventa molto disponibile, capace di scherzare e stare in compagnia, il suo sguardo rivela un animo umile e profondo. I suoi vini, a mio avviso, lo rispecchiano perfettamente, compreso questo Ghemme 2010, dai profumi affascinanti, di fiori essiccati, tabacco, prugna, leggero cuoio, sottobosco ma senza arrivare ai funghi, agli accenti più evoluti, mantiene un’aria fresca e in continua progressione man mano che si ossigena. Dopo meno di un minuto arrivano le erbe aromatiche, sfumature di china e liquirizia.

Il sorso è incredibilmente cremoso, il tannino puro velluto, una vena balsamica fresca spazza via qualsiasi possibile stanchezza, il bello è che non manca di spinta, carattere, continua a trasmettere sensazioni in continuo movimento, del Nebbiolo ha tutta l’eleganza nordica e una persistenza quasi infinita. Ne ha ancora tanta di strada davanti, ma perché aspettare di fronte a tanto ben di Dio?

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