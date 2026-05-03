di ANDREA PETRINI

Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano meno di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: 448 s.l.m. Vigneti delle Dolomiti Rosso IGT 2025 Girlan.

C’è chi li definisce popolari, chi quotidiani. Per noi sono solo vini sinceri, capaci di accompagnare la tavola con autenticità, dimostrando che il valore non sta solo nel prezzo ma nelle emozioni che sanno trasmettere, senza rinunciare a nulla.

La Schiava “Vernatsch 448 s.l.m.” 2025 di Girlan, storica cooperativa altoatesina, è il rosso che rimette al centro il piacere semplice del bere. Leggera, fresca, profuma di ciliegia e piccoli frutti, con un tocco floreale che la rende immediata e invitante. Il sorso è agile e scorrevole, mai stancante: un vino accessibile, diretto, che rende piacevole ogni occasione e che, sfortunatamente, finisce sempre troppo in fretta!

Costo medio sul web: 9 euro

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