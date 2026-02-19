di CARLO MACCHI

Siamo proprio sicuri che la proposta di una DOC Grande Franciacorta estesa all’intera Lombardia sia una follia? E che non sia il caso di ricomincire a cercare il buono, senza snobismi, nel vino di massa che poi la gente compra davvero?

Sono diversi giorni che mi gira per la testa la proposta, indubbiamente poco realizzabile, della DOC Grande Franciacorta, messa in campo dal professor Michele Antonio Fino: “Un’unica denominazione regionale lombarda per lo spumante Metodo Classico (da pinot nero e chardonnay, ma anche autoctoni idonei alla produzione di pregio) che includa anche l’Oltrepò Pavese e le valli alpine divenute idonee con il cambiamento climatico”.

Un’idea che nella migliore delle ipotesi potremmo definire futuristica, ma che mi ha messo in testa un tarlo che continua a rodere quel poco che resta del mio cervello.

Fino si ispira chiaramente al modello del Prosecco DOC, che si estende in una vastissima area tra cinque provincie del Veneto e tutto il Friuli Venezia Giulia. Se uno pensa al Prosecco DOC non gli viene certo in mente la più alta espressione qualitativa per una bollicina o un vino in genere ma, penso io, è possibile che per produrre un vino di qualità si debba per forza restringere, restringere e restringere ancora una zona di produzione, fino ad arrivare ad un definito terroir, al cru, al clos e addirittura alla sua suddivisione in filari (Clos Vougeot docet)?

La prima risposta, naturale, d’istinto, è sì. Ma forse è il caso di riflettere un po’ sul fatto che solo creando zone sempre più piccole si riesce a comunicare la bontà, il valore e il prezzo adeguato di un vino. Sia dal punto di vista del produttore che da quello della stampa non c’è qualcosa di sbagliato nel dover continuamente, pur parlando ad ogni piè sospinto di territorio e/o di terroir (quindi di una zona abbastanza ampia), rimpicciolire il luogo dove nasce il grande vino, renderlo sempre più esclusivo e di conseguenza svalutare di fatto tutto quel vino che non nasce nei microscospici “triangoli delle Bermuda” che permettono espressioni uniche, prodotte in quantità minime e vendute a prezzi massimi e per questo inarrivabili ai più. Vista l’attuale e tanto strombazzata crisi del vino non sarebbe meglio, facendo il nostro lavoro di giornalisti, spingere a produrre da una parte e dall’altra parlare senza puzze sotto il naso di buoni o ottimi vini in numeri importanti, per poter veramente dare un consiglio reale a milioni di consumatori? Non potrebbe essere questa la strada per riavvicinare al vino quelli che piano piano lo stanno abbandonando, forse perché non provano piacere nel bere un vino commerciale non buono e non hanno i soldi per comprarne uno buono veramente?

Non dovremmo provare a scendere dalla piramide qualitativa e metterci a battere, a far conoscere le zone pochissimo battute attorno alla base produttiva, cercando, assaggiando e mettendo ben in mostra quei vini che adesso consideriamo di “serie B” (o C) ma che sono poi quelli che la gente beve (o smette di bere).

Da questo punto di vista le guide al Vino quotidiano, al Berebene, ai vini con grande rapporto qualità/prezzo, dovrebbero essere quelle più proposte, vendute, osannate, portate ad esempio. Se vogliamo veramente riavvicinare le gente al vino forse dovremmo incensare i piccoli/grandi vini a prezzi piccoli molto più dei grandi vini a prezzi grandi. Noi giornalisti del vino, che parliamo di vini spesso introvabili, per fare adesso qualcosa di utile per il mondo del vino, dovremmo essere i primi a far invertire la tendenza e a muoverci nel mondo dei vini “cheap o pseudo cheap”, per far conoscere veramente quelli che vale la pena comprare a prezzo basso e che probabilmente faranno innamorare nuovamente del vino.

Tutti quelli della mia generazione hanno avuto la fortuna di poter bere ottimi o grandi vini a prezzi umani, ma oggi, tra chi si avvicina al vino anche con le migliori intenzioni, chi può permettersi i vini che noi premiamo regolarmente ogni anno?

Non è che ci stiamo rinchiudendo sempre più in una turris eburnea, dando la colpa al mondo fuori che non riesce a capirci e ad apprezzare i vini che noi esaltiamo?

Sono anni che, per prenderla alla larga, non ci stufiamo di (seguendo senza volerlo – forse – la famosa frase del confessore di Enrico IV di Francia) dire “toujours perdrix” ma che anzi, invece di cercare una buona fetta di pane e olio, puntiamo solo le migliori pernici tra le migliori e magari pensiamo pure di fare un lavoro utile e che la gente, che non ha mai mangiato una pernice, ci segua.

Giocoforza poi lasciamo il mare magnum di vino, più o meno buono, in balia di personaggi come minimo non esperti e di produttori che spesso non vanno per il sottile.

Forse dovremmo “sporcarci le mani e la bocca” con quei vini che quasi sempre teniamo ben lontani da noi e che invece potremmo aiutare a crescere, a migliorarsi, cercando però di rimanere sempre abbordabili da chi, assaggiandoli, potrebbe dire “però, veramente buono questo vino e a questo prezzo lo ricompro”.

Non credete che nella tanto strombazzata crisi del vino un lavoro del genere potrebbe servire?

