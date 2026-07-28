Un sintomo della decadenza di qualcosa di già strategico e oggi ridotto a mera burocrazia da passacarte è quando tu come giornalista chiedi notizie a un ufficio stampa e quello non ti risponde “vediamo”, “fammici pensare”, “cerco e ti dico”, “risentiamoci domani, “provo con un paio di telefonate”, “ti faccio sapere”, “uhm” o qualcosa di simile, ma semplicemente “boh!”.

Come mi è appena successo di sentirmi rispondere da parte di chi, ignaro di essere lì per fare un delicato lavoro di relazione, si annoia pensando invece di stare al banco informazioni turistiche a distribuire volantini al pubblico.