Ragazzi, che emozione! Mi ha appena scritto Ursula in persona. Proprio lei, la baronessa Von der Layen. La capa dell’Unione Europea, la Spectre di Bruxelles. Giuro! E mi ha detto, pensate la sorpresa, che sono tra i suoi euroburosudditi preferiti. Al punto che mi pone in prima fila per beneficiare dei 3 miliardi di euro che l’UE mette a disposizione degli euroburosudditi medesimi per fare non so che. E’ un gesto di favore non da poco: basta cliccare sul link riportato nella spam e automaticamente si apre la pratica di finanziamento agevolato. Ma che dico finanziamento: regalia! Che culo, eh? E pensare che fino a pochi minuti fa trovavo Ursula e la sua ciurma di euroburocrati insopportabile. W Ursula e i suoi maghi informatici.