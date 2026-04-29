Sono passato sopra quasi a tutto, compreso il junior pronunciato giunior e il plus pronunciato plas. Ma ora ho intercettato un mentecatto che, discettando di occulti software-spia inseriti all’insaputa dell’utente nei telefoni e nei pc, li ha chiamati TROGIAN. No, nessuna allusione pecoreccia. Peggio, molto peggio. Il mentecatto evidentemente ignora che il termine deriva da trojan, ossia troiano, in allusione omerica al celeberrimo cavallo di legno usato dagli Achei per entrare a Ilio, detta anche Troia.

Capra, capra, capra!