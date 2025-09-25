Cari vacanzieri ancora in lutto per mancata metabolizzazione della fine delle ferie, animo! C’è per voi una notizia che forse potrà consolarvi: ho appena appreso dalle colonne della stampa o, meglio dalla penna di fulgidi colleghi, che, nella vita, si può essere anche “ex turisti”.

Ossia che colui o colei i quali hanno beneficiato di una qualche vacanza, poi fatalmente conclusasi, non tornano ad essere i poveri nessuno di prima, ma sono qualificabili come “ex turisti”.

Una nuova figura si inserisce dunque tra gli status di ex di qualcosa: impiegati, operai,

avvocati, calciatori, mogli, fidanzati.

Quella di ex turista diventa una qualifica.

Todos caballeros!

Dispiace solo che chi ha scritto la scempiaggine sia un giornalista e nemmeno ex.