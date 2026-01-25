Mettetevi l’anima in pace: io son io, per dirla col Marchese del Grillo, e voi non siente un cazzo.

Pensate un po’: in tre giorni mi hanno scritto in privato prima “Mrs. Olena Zelenska, I am the First Lady of Ukraine”, ipsa dixit, per affidarmi in totale libertà d’azione un investimento da 18 milioni dollari [il 25% dei quali destinati a me, a prescindere, ci ha tenuto a precisare, dal mio credo religioso(!)] visto che nel suo paese la situazione è difficile e, dopo, anche addirittura il “capo della squadra mobile di Roma”, per notificarmi direttamente, bontà sua, un mandato di arresto a mio carico, invitandomi però, sempre bontà sua, a leggerlo attentamente e a inviargli la mia risposta il prima possibile.

Ho replicato a Olena che ci pensavo e al poliziotto, ringraziando per il preavviso, che scappavo.

Ho fatto bene?