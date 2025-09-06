di CARLO MACCHI

Chianti Classico Sant’Alfonso 1999 Rocca delle Macie: nato (all’epoca) da vigne giovani e fatto per entrare subito in commercio, fa capire che quando un Sangiovese è fatto bene regge benissimo anche più di vent’anni.

Visto che vivo vicinissimo “mi capita di capitare” a Rocca delle Macie e di pranzare con la famiglia Zingarelli. Pranzo informalissimo, quattro chiacchiere tra amici che hanno condiviso cose bellissime e particolari, come i filmati fatti a partire dal 2010 per far vedere l’andamento fenologico di un vigneto e poi il Progetto Rockea con cui raccogliemmo fondi per portare l’acqua ad una casa famiglia in Malawi.

Insomma clima rilassatissimo, ma a un certo punto arriva la sorpresa: una bottiglia di Chianti Classico Sant’Alfonso, il mio vino preferito tra i molti prodotti dall’azienda. Se poi è del 1999, cioè una delle primissime annate, il momento diventa solenne.

Il vigneto Sant’Alfonso si trova nell’omonima tenuta che fin dall’inizio (1973) fa parte di Rocca delle Macie. Siamo attorno ai 250 metri con un terreno che ha una notevole componente argillosa. Naturalmente si parla di Sangiovese 100%, allora da vigne giovanissime.

Questo vino mi è sempre piaciuto per la sua “trattenuta rusticità” che si traduce in una tannicità viva ma equilibrata. Inoltre al naso il Sangiovese spicca sempre senza orpelli dati dal legno. Fermentazione classica in acciaio e poi botte grande per un anno. Oggi esce molto dopo rispetto al passato, ma specie l’annata 1999 era un vino che entrava in commercio appena possibile, quindi un Chianti Classico d’annata non fatto certo per i lunghi invecchiamenti.

Invece quella bottiglia mi ha fatto capire che quando in Chianti Classico un Sangiovese è fatto bene regge benissimo a dieci, venti anni e più. Il colore era granato ma abbastanza brillante, il naso all’inizio era leggermente chiuso ma nell’arco di 10 minuti ha mostrato prima note balsamiche e di tabacco per poi, in un viaggio quasi a ritroso nel tempo, arrivare a note di frutta matura e addirittura di fiori. La bocca era equilibrata con tannini dolci e rotondi: non era certo la potenza l’arma migliore del vino e tuttavia la persistenza era veramente notevole.

Un vino che portava con se un messaggio: fatelo bene il Sangiovese, non stressatelo con vinificazioni e invecchiamenti “hard”, poi ci penserà lui a durare nel tempo.

