IL TESTACODA DEL SABATO MATTINA Stefano Tesi21 Marzo 2026colpi d ascia0 Comments3 views È tutto bello (per voi che leggete): voi fissate con un tizio alle 9, lui si presenta alle 6 e come giustificazione dice che “è quasi uguale”. Fine. Condividi:CondivisioneFai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Correlati