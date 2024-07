di ROBERTO GIULIANI

Friuli Pinot Nero Spartaco 2019 La Bellanotte: in quel di Farra d’Isonzo Paolo Benassi ha realizzato il sogno di un vino da quelle uve difficili e che non somigliasse a nessuno. Sembra esserci riuscito.

Ci sono voluti quasi vent’anni per realizzare un Pinot nero come Paolo Benassi lo aveva immaginato nel 2001. Sì, perché in Italia sapete bene che il vitigno d’oltralpe è tutt’altro che semplice da vinificare, ha bisogno di condizioni a lui congeniali, altrimenti si rischia di fare un prodotto del tutto diverso, privo di quell’eleganza che lo ha reso noto in tutto il mondo.

Ci hanno provato in tanti, dal Piemonte alla Sicilia, ma di esempi che hanno lasciato il segno e che siano in grado di offrire un esempio calzante delle straordinarie doti del Pinot nero, ce ne sono pochini.

Ora, io so solo ciò che lui stesso mi ha confidato: “Spartaco nasce da un’idea-sogno del 2001, quando nel cassetto avevo già questo amore per un Pinot Nero che non dovesse avere somiglianze con altri territori, tanto meno con la Borgogna, ma una propria personalità, il timbro di La Bellanotte. Tutto ha inizio in quell’anno, quando decidiamo di piantare un clone da rosso e destiniamo le uve fino al 2017 alla produzione di vino spumante. Lì iniziamo le prime prove in rosso fermo, ma senza ottenere i risultati sperati. Finalmente con l’annata 2019 raggiungiamo il nostro obiettivo. Così decidiamo di imbottigliare le prime 1400 bottiglie nel 2023 e uscire sul mercato con il Vinitaly 2024”.

La fermentazione a contatto con le bucce e i suoi lieviti è durata 28 giorni, poi pressatura e svinatura, passaggio in barrique dove sosta 18 mesi, infine almeno un anno di bottiglia. In etichetta una simpatica civetta che sembra dire “ce l’ho fatta!”.

Chi conosce i vini de La Bellanotte, in quel di Farra d’Isonzo, sa che la gamma che propone è ampia e trova non pochi punti d’eccellenza fra cui il Merlot Roja de Isonzo, il Conte Lucio Ramato, il Luna de Ronchi bianco, per citarne alcuni.

Spartaco era la ciliegina sulla torta che mancava, il rosso a cui Paolo puntava da anni, un vino che raccontasse il territorio isontino con un carattere ben delineato e stimolante.

A mio avviso ci è riuscito molto bene, perché nel calice mostra una notevole finezza sia nei profumi che al gusto, una struttura che si avvicina a certe riserve altoatesine, un timbro fresco dove il frutto (mirtillo, prugna, ciliegia matura e una vena agrumata) spiana la strada a viola e magnolia e ad una speziatura finissima, sfumature di tabacco e liquirizia, una delicata nouance balsamica.

Generoso al palato, intenso e maturo al punto giusto, con un tannino totalmente integrato e un ritorno speziato dove affiorano curcuma, cardamomo e un velato richiamo al rabarbaro e allo zenzero.

Un Pinot Nero dalle longeve prospettive, che già con questa prima annata annuncia il suo posizionamento ai vertici della linea Bellanotte. Bravo Paolo!

