Cari amici vicini e lontani, da qualche minuto è il mio compleanno.

Da sempre, con grande impegno, rispondo personalmente a tutti quelli che mi fanno gli auguri. È un vero piacere, sebbene solo via social mi siano arrivati in passato fino a 800 messaggi.

Quest’anno, però, non sarò in grado di farlo.

E quindi, ringraziando del pensiero graditissimo, mi scuso fin d’ora se affiderò a queste poche, maleducate ma sincere righe il mio ringraziamento.

Cominciano a essere tanti e non sono proprio così sicuro di voler diventare maggiorenne, ma non posso impedirlo.

Quindi grazie a tutti quelli che mi rivolgeranno qualche parola o segno e pure a quelli che, pur non facendolo, ci avranno almeno pensato.

E ora scusate, ma devo andare a prendere l’estintore per spegnere le candeline senza rischi lasciarne accesa qualcuna.

Stefano