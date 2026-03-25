BRUTTO SEGNO Stefano Tesi25 Marzo 2026colpi d ascia0 Comments0 views Di norma, la nausea ti viene se, a stomaco pieno, qualcosa di negativo ti guasta la digestione. Se invece la nausea ti viene prima ancora di fare colazione, alla sola lettura dei giornali e soprattutto di FB, ecco: è un segnale veramente pessimo. Condividi:CondivisioneFai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Correlati