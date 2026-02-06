Magari all’estero fanno lo stesso, non so, però trovo tra il grottesco e l’irritante – ossia un furto – il fatto che per parlare con l’assistenza del noto vettore ferroviario la chiamata sia a pagamento. Se chiamo il numero dedicato a chi ha già acquistato un biglietto vuol dire che sono un cliente e che, in quanto tale, non ho alcun interesse a protestare o a telefonare senza motivo, quindo ho una reale necessità di chiarimenti. Se me li fai pagare oltre un euro al minuto, oltre allo scatto alla risposta (che dà il via all’addebito, bontà loro), vuol dire che in sostanza mi stai praticando un sovrapprezzo ex post a quello del biglietto stesso. Furbi? Ladri? Cialtroni? Fate vobis, ma non va bene.

PS: l’assistenza poi è stata cortese, efficiente e veloce ma questo non c’entra, mi pare il minimo dopo che ho pagato oltre 100€…