Assodato che:

– il 50% della gente legge solo i titoli dei giornali;

– un altro 30% legge anche i sommari;

– che quindi solo il 20% legge tutto;

– che non è detto che né i primi, né i secondi, né i terzi capiscano ciò che hanno letto;

– che molti giornali riportano il tempo di lettura richiesto per gli articoli pubblicati (media 3 minuti);

– che sull’on line la permanenza media su un articolo è (mi dicono, attendo smentite) di 20 secondi: tutto quanto sopra premesso, mi chiedo che scrivo a fare e perché qualcuno dovrebbe pagarmi per farlo.