IL FALSO MITO DEL BUON SELVAGGIO Stefano Tesi5 Ottobre 2025colpi d ascia0 Comments0 views Mi rifiuto di considerare buono e mi ostino a considerare solo un selvaggio, se non un pessimo selvaggio, un australopiteco che per dire "scafato", "esperto", "abile" e aggettivi simili dice "skillato". E lo scrive pure.